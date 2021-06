Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Spectacle « L’échelle de Laville », suivi d’une séance cinéma Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence

Spectacle « L’échelle de Laville », suivi d’une séance cinéma Saint-Marcel-lès-Valence, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Marcel-lès-Valence. Spectacle « L’échelle de Laville », suivi d’une séance cinéma 2021-07-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-17

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme Saint-Marcel-lès-Valence 20h30 : L’échelle de Laville : Êtes-vous plutôt crédule ou plutôt sceptique ? Assez influençable pour faire partie d’une secte ? Pour le savoir et en faire l’expérience, vous devrez gravir collectivement l’échelle de Laville !



22h : séance de cinéma 20h30 : L’échelle de Laville : Êtes-vous plutôt crédule ou plutôt sceptique ? Assez influençable pour faire partie d’une secte ? Pour le savoir et en faire l’expérience, vous devrez gravir collectivement l’échelle de Laville !



22h : séance de cinéma

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Marcel-lès-Valence Adresse Ville Saint-Marcel-lès-Valence lieuville 44.97106#4.95516