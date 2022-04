SPECTACLE – L’EAU DOUCE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPECTACLE – L'EAU DOUCE Metz, 30 avril 2022, Metz. SPECTACLE – L'EAU DOUCE Studio du Gouverneur 3 avenue Ney Metz

2022-04-30 – 2022-04-30 Studio du Gouverneur 3 avenue Ney

Metz Moselle L’Eau douce se présente comme une rêverie chorégraphique à la rencontre d’une molécule à l’humeur changeante, tour à tour inquiétante, furieuse, merveilleuse, ludique… De la glace à la neige, d’une fonte vers l’état liquide jusqu’à la naissance de la brume puis l’évanouissement total, la chorégraphie de Nathalie Pernette incarne cet élément insaisissable. La scène s’habille de brumes et de reflets sur une musique entre clapotements, rugissements et chant des sirènes, pour un voyage qui fait avant tout appel à nos sens et au lien intime que nous entretenons vis-à-vis de l’eau. Studio du Gouverneur 3 avenue Ney Metz

