Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Spectacle Léandre et Héro de Paul Scarron Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Spectacle Léandre et Héro de Paul Scarron Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Spectacle Léandre et Héro de Paul Scarron 2021-07-31 – 2021-07-31 Place du 31 Mars 1944 Parvis de l’église

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne COMPAGNIE OGHMA présente ce spectacle Dans le cadre de l’Oghmac 2021. Rubans, dentelles, bougies, perruques, vous font bondir d’un siècle à l’autre, pour une heure de rire éclairée à la bougie. Tout commence (comme souvent) par un mythe grec: Léandre qui habite Abidos, tombe fou amoureux de Mademoiselle Héro, qui habite Sestos, et qui, prêtresse de Vénus, doit rester à jamais chaste. Ce serait terrible, bien entendu, si Paul Scarron (1610-1660), ne savait faire tant rire.

Autrement dit, quand ce zozo livre sa version du mythe tragique et en fait une longue ode burlesque en 1656, ce n’est pas de tristesse que les yeux pleurent, mais de rire! Nous nous emparons de ce texte peu connu du plus grand auteur burlesque (genre florissant sous Louis XIV, qui traite en ridicule les sujets sérieux de la tragédie, rappelle Furetière le plus doctement du monde). avec Charles Di Meglio COMPAGNIE OGHMA présente ce spectacle Dans le cadre de l’Oghmac 2021. Rubans, dentelles, bougies, perruques, vous font bondir d’un siècle à l’autre, pour une heure de rire éclairée à la bougie. Tout commence (comme souvent) par un mythe grec: Léandre qui habite Abidos, tombe fou amoureux de Mademoiselle Héro, qui habite Sestos, et qui, prêtresse de Vénus, doit rester à jamais chaste. Ce serait terrible, bien entendu, si Paul Scarron (1610-1660), ne savait faire tant rire.

Autrement dit, quand ce zozo livre sa version du mythe tragique et en fait une longue ode burlesque en 1656, ce n’est pas de tristesse que les yeux pleurent, mais de rire! Nous nous emparons de ce texte peu connu du plus grand auteur burlesque (genre florissant sous Louis XIV, qui traite en ridicule les sujets sérieux de la tragédie, rappelle Furetière le plus doctement du monde). avec Charles Di Meglio +33 6 25 04 51 16 COMPAGNIE OGHMA présente ce spectacle Dans le cadre de l’Oghmac 2021. Rubans, dentelles, bougies, perruques, vous font bondir d’un siècle à l’autre, pour une heure de rire éclairée à la bougie. Tout commence (comme souvent) par un mythe grec: Léandre qui habite Abidos, tombe fou amoureux de Mademoiselle Héro, qui habite Sestos, et qui, prêtresse de Vénus, doit rester à jamais chaste. Ce serait terrible, bien entendu, si Paul Scarron (1610-1660), ne savait faire tant rire.

Autrement dit, quand ce zozo livre sa version du mythe tragique et en fait une longue ode burlesque en 1656, ce n’est pas de tristesse que les yeux pleurent, mais de rire! Nous nous emparons de ce texte peu connu du plus grand auteur burlesque (genre florissant sous Louis XIV, qui traite en ridicule les sujets sérieux de la tragédie, rappelle Furetière le plus doctement du monde). avec Charles Di Meglio François Kraemer, Compagnie Oghma dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Étiquettes évènement : Autres Lieu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Adresse Place du 31 Mars 1944 Parvis de l'église Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lieuville 45.0476#0.9774