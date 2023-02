Spectacle : LEA & LA BOITE A COLERE Caudrot, 4 mars 2023, Caudrot Caudrot.

7 EUR LEA ET LA BOITE A COLERE (Dès 4 ans)

Spectacle conte musical et illustré

Sur scène, une conteuse, un musicien, des illustrations projetée et comme élément central, une boîte à colère. Peu à peu, la boîte va prendre vie et capturer les émotions en chanson.

Une boîte symbolique qui va accompagner l’enfant tout au long du récit et l’aider à comprendre, capturer et, en point d’orgue, libérer ses sentiments.

Au travers des rencontres que Léa va faire lors de son aventure, nous découvrirons plusieurs personnages incarnant une émotion bien distincte (la colère, la tristesse, la peur, la jalousie).

A la fin du spectacle, chaque enfant repartira avec une carte personnage représentant une émotion de son choix.

