12 12 EUR Pour la 20ème année, Art Danse Studio organise deux spectacles au profit des Restos du Coeur : à 16h30 et 20h30.

La professeure et chorégraphe Aurore Do Rego et ses élèves présenteront leur travail de ce début d’année au travers de leur spectacle “Le voyage d’une vie – Episode 2”.

Le spectacle fait écho au premier épisode présenté il y a 6 ans : l’histoire de cette jeune fille, prénommée Lili, de sa vie d’enfant insouciante à sa vie d’adulte à travers la danse, sa passion.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/artdansestudio/evenements/le-voyage-d-une-vie-episode-2?fbclid=IwAR3uK98_ifHnK2HWvm1fBPJPTxzilhTXfcI63ZWSUA9gCBzTZujaaSl_hTo

Un guichet sera ouvert avant chaque représentation (s’il reste des places).

