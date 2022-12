Spectacle « le voyage de la valise » Buros Buros Buros Catégories d’évènement: Buros

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle « le voyage de la valise » Buros, 17 décembre 2022, Buros Buros. Spectacle « le voyage de la valise » 120 route de Morlaàs Maison des associations Buros Pyrénées-Atlantiques Maison des associations 120 route de Morlaàs

2022-12-17 – 2022-12-17

Maison des associations 120 route de Morlaàs

Buros

Pyrénées-Atlantiques Buros EUR 0 Spectacle musical jeune public sur la confiance en soi, à travers le voyage initiatique d’une petite valise à travers le monde. Par la compagnie « histoire de chanter ».

A partir de 4 ans, durée 45min. Sur réservation Spectacle musical jeune public sur la confiance en soi, à travers le voyage initiatique d’une petite valise à travers le monde. Par la compagnie « histoire de chanter ».

A partir de 4 ans, durée 45min. Sur réservation +33 6 77 01 16 24 CCNEB CCNEB

Maison des associations 120 route de Morlaàs Buros

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Buros, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Buros Adresse Buros Pyrénées-Atlantiques Maison des associations 120 route de Morlaàs Ville Buros Buros lieuville Maison des associations 120 route de Morlaàs Buros Departement Pyrénées-Atlantiques

Buros Buros Buros Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buros-buros/

Spectacle « le voyage de la valise » Buros 2022-12-17 was last modified: by Spectacle « le voyage de la valise » Buros Buros 17 décembre 2022 120 route de Morlaàs Maison des associations Buros Pyrénées-Atlantiques Buros Pyrénées-Atlantiques Buros Pyrénées-Atlantiques

Buros Buros Pyrénées-Atlantiques