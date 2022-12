Spectacle : Le voyage d’Aska Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Spectacle : Le voyage d’Aska Bagnères-de-Bigorre, 28 décembre 2022, Bagnères-de-Bigorre . Spectacle : Le voyage d’Aska BAGNERES-DE-BIGORRE Tiers-Lieux en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc) Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Tiers-Lieux en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc) BAGNERES-DE-BIGORRE

2022-12-28 17:30:00 – 2022-12-28

Tiers-Lieux en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Contes de Noël musique Spectacle jeune public à partir de 3 ans +33 7 81 31 71 97 Tiers-Lieux en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-12-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Tiers-Lieux en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc) BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Tiers-Lieux en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Spectacle : Le voyage d’Aska Bagnères-de-Bigorre 2022-12-28 was last modified: by Spectacle : Le voyage d’Aska Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 28 décembre 2022 Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Tiers-Lieux en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc) Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées