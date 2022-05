Spectacle : Le voleur de papillons Baigts-de-Béarn, 21 mai 2022, Baigts-de-Béarn.

Spectacle : Le voleur de papillons Route impériale Maison Pour Tous Baigts-de-Béarn

2022-05-21 – 2022-05-21 Route impériale Maison Pour Tous

Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Baigts-de-Béarn

EUR 0 Par Artemisia nC’est l’histoire d’un amour. Un Amour doux comme le miel entre un petit enfant et sa grand-mère chérie. C’est l’histoire d’un Voyage. Le voyage de cet enfant parcourant la Terre hors des sentiers battus à la recherche des Papillons. Porté par les sons doux et profonds du violoncelle et de la kora, le voleur de papillons évolue dans un écrin de douceur et de poésie tout en papier de soie.

Le MIX

Route impériale Maison Pour Tous Baigts-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-05-13 par