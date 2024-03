SPECTACLE LE VILAIN PETIT CANARD Lunel, mardi 9 avril 2024.

Spectacle « Le vilain petit canard » Cie Théâtre du Kronope Mardi 09 avril 15h Espace Brassens Lunel

Présenté par l’association Art de Thalie, de la Compagnie Théâtre du Kronope

Depuis qu’il est sortie de son œuf, Le Petit Canard doit supporter les moqueries, les sarcasmes de son entourage à cause de son apparence. Regarde comme il est laid, il n’est pas de notre famille ! .

Délaissé et rejeté par tout le monde il doit s’enfuir et affronter un monde dangereux et semé d’embûches. Ce conte parle de l’enfance et de la manière dont un enfant doit apprendre à se connaître et à s’accepter tel qu’il est. Il aborde avec poésie les thèmes universels de la différence, de la cruauté d’une cour d’école pouvant mener au harcèlement. Dans un espace situé entre le réel et l’imaginaire, les comédiens évoluent dans un univers poétique et décalé, en attirant l’attention sur l’importance de croire en ses rêves et en ses chance

+ d’Infos et réservations 06 61 56 88 42

Tout public à partir de 5 ans Tarifs 8 € 8 8 EUR.

Début : 2024-04-09 15:00:00

fin : 2024-04-09

Lunel 34400 Hérault Occitanie

