Spectacle 'Le véto libraire' 2021-09-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-18 12:00:00 12:00:00 Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze 24 Avenue Carnot

Ussel Corrèze

De 10h30 à 12 à la médiathèque

Sur réservation, tout public

Sur réservation, tout public Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de mystérieux virus circulent dans les rayonnages et contaminent les livres : les mots disparaissent, les personnages s’égarent, les pages se tâchent et les couvertures en cuir ont des maladies de peau. L’ampleur de la contamination est telle que les consignes de quarantaine sont implacables : il faut abattre tous les livres et les brûler pour éradiquer le mal… à moins de faire appel au seul spécialiste capable de soigner la terrible maladie : le VéTo LiBRaiRe.

Le VéTo LiBRaiRe, personnage romanesque, mi- conteur, mi- docteur, sait soigner ces animaux fantastiques que sont les livres, tout en racontant des histoires. Surtout celle de Peau d’âne qui sert de fil conducteur à son imaginaire… Ainsi de nombreux personnages de contes ou de légendes ne manqueront pas de sortir de leur histoire pour aider Peau d’âne à régler cette délicate impasse incestueuse que le roi son père lui impose.

Chaque livre qui passe entre les mains du VéToLiBRaiRe est le prétexte à un moment d'histoire où l'inattendu côtoie l'humour et la poésie. mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr +33 5 55 72 31 47

