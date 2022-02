SPECTACLE: LE VERGER INSOLITE Frouard, 26 février 2022, Frouard.

SPECTACLE: LE VERGER INSOLITE Espace 89 Ludomédiathèque 10-12 rue de Metz Frouard

2022-02-26 10:30:00 10:30:00 – 2022-02-26 11:30:00 11:30:00 Espace 89 Ludomédiathèque 10-12 rue de Metz

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard

Spectacle de contes en musique par Pierre Guillaume LOUIS.

Inscription obligatoire! Dès 3 ans.

Les mythes et les légendes voyagent au grès du vent et s’implantent dans nos imaginaires pour former un étonnant verger. Venez entendre la légende du vieux sage du Vietnam et de son chat, celle du lutin protecteur des forêts de Russie. Venez découvrir ce village légendaire de souris qui existe sous la maison de l’ogresse d’Algérie, venez goûter à la courgette en or du Sri Lanka et rire du tigre peureux du Bouthan.

espace89@frouard.fr +33 3 83 24 36 97

Espace 89

Espace 89 Ludomédiathèque 10-12 rue de Metz Frouard

dernière mise à jour : 2022-02-07 par TOURISME BASSIN de POMPEY