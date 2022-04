Spectacle : “Le Temps des Cerises”

Spectacle : “Le Temps des Cerises”, 29 avril 2022, . Spectacle : “Le Temps des Cerises”

2022-04-29 – 2022-04-29 Inspiré de l’histoire vraie du massacre de la ferme du By à la Ferté-Saint-Aubin en juin 1944.Par la troupe Ados de la Compagnie du Sextant “Le Temps des Cerises”, l’épopée tragique de lycéens entrés dans la résistance dès 1940, trahis par l’un d’entre eux… Inspiré de l’histoire vraie du massacre de la ferme du By à la Ferté-Saint-Aubin en juin 1944.Par la troupe Ados de la Compagnie du Sextant OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville