SPECTACLE : « LE TECHNICIEN »

2023-01-14 20:30:00

Comédie humoristique d'Éric Assous. Jean-Pierre, riche homme d'affaires peu scrupuleux et volage quitte sa femme Séverine pour une maitresse plus jeune, Victoria, sans le sou et à la rue. Il recontacte Sévérine 25 ans plus tard pour lui mendier un emploi. +33 3 29 89 15 11

