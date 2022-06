Spectacle : Le Taureau Bleu, 10 août 2022, .

Spectacle : Le Taureau Bleu



2022-08-10 – 2022-08-10

« Si tu entends siffler sur les collines, Petit Pierre, surtout rentre chez toi. »

Ce spectacle mêle le chant, la poésie du corps et celle de la voix, à travers des contes, certains doux, d’autres effrayants. Il vous emmène dans les méandres des collines bretonnes, cachant taureau bleu, bergers de la nuit et autres bêtes étranges. Une rencontre et une réappropriation de vieilles légendes vibrantes et hors du temps, tapies dans l’ombre, prêtes à surgir pour y découvrir ce qu’elles disent de nous aujourd’hui.

Les partager est la mission que se sont donnée les artistes du collectif Les Corbeaux Dynamite dans ce spectacle de contes poético-mystérieux.

Noémie Truffaut : conteuse

Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

A partir de 4 ans

dernière mise à jour : 2022-06-23 par