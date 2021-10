Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer, Finistère Spectacle : “Le tatou à tâtons” Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Spectacle : “Le tatou à tâtons” Carhaix-Plouguer, 26 janvier 2022, Carhaix-Plouguer. Spectacle : “Le tatou à tâtons” 2022-01-26 16:30:00 – 2022-01-26 Route de Kerniguez Maison de l’Enfance

Carhaix-Plouguer Finistère Spectacle jeune public de 0 à 5 ans. Durée : 25 mns. C’est l’histoire d’un jeune tatou, petit mammifère reconnaissable à sa carapace défensive lorsqu’il se met en boule, qui se réveille face à un étranger : un ourson. Sans repère, le tatou se sent très vite perdu. L’ ourson tente de le rassurer au son d’une musique.

En entendant la berceuse, le tatou se rappelle alors celle de sa maman. L’ ourson et le tatou vont partir à travers le monde à la recherche de cette chanson. Ce voyage musical autour des berceuses du monde, conduit nos deux compères à faire l’expérience de la différence, du partage et de la coopération et à découvrir l’universalité de la musique. Réservation indispensable auprès de l’association Galipette. +33 2 98 93 79 64 Spectacle jeune public de 0 à 5 ans. Durée : 25 mns. C’est l’histoire d’un jeune tatou, petit mammifère reconnaissable à sa carapace défensive lorsqu’il se met en boule, qui se réveille face à un étranger : un ourson. Sans repère, le tatou se sent très vite perdu. L’ ourson tente de le rassurer au son d’une musique.

Route de Kerniguez Maison de l'Enfance