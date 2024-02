Spectacle « Le Tapis volant » Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye, samedi 23 mars 2024.

Spectacle « Le Tapis volant » Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye Manche

D’abord, les personnages un musicien et un marionnettiste. Ensuite, le matériel un tapis forcément et des boîtes comme des nuages. Dans les boîtes, tout un attirail. Maintenant, l’histoire ça dépend des trajectoires, des envies et surtout des enfants. Mais il y aura des rencontres, des découvertes et des constructions. Enfin, une question vous embarquez avec nous sur le tapis volant ?

Par la Cie des Gros Ours

Deux séances 10h et 11h15

0-3 ans, gratuit, sur inscription

Début : 2024-03-23 11:15:00

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

