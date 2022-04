Spectacle “le souffle” Lucgarier, 22 avril 2022, Lucgarier.

Spectacle “le souffle” Lucgarier

2022-04-22 21:00:00 – 2022-04-22

Lucgarier Pyrénées-Atlantiques Lucgarier

8 EUR Avec la la Cie Viens vois Là-bas. Spectacle mêlant cirque, danse et chant lyrique. Partition circassienne sur chorégraphies vocales. Deux corps, deux voix… deux âges. Deux femmes explorent leur réalité du moment, entre déséquilibre permanent et recherche de stabilité. Pour construire leur univers, elles s’appuient, se soutiennent, se poussent et se lâchent parfois. Chacune s’observe dans le reflet de l’autre. Un duo féminin entre terre et ciel, qui déroute les codes imposés. Un spectacle mis en lumière pour la rue, où corps et voix s’allient, où trapèze-danse et chant lyrique se mêlent, pour donner sens à notre humanité. Un subtile équilibre de poésie, de dérision et de rage de vivre. Dès 7 ans

Cie viens voir là-bas

Lucgarier

