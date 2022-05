Spectacle Le souffle de Mellia La Pommeraye, 14 juillet 2022, La Pommeraye.

Spectacle Le souffle de Mellia La Pommeraye

2022-07-14 – 2022-08-25

La Pommeraye Calvados

Un grand spectacle féérique pour toute la famille. Dans le cadre exceptionnel du Théâtre équestre de la Pommeraye plongez au coeur des légendes de la Suisse Normande. Le spectacle convoquera pour vous des personnages mystérieux autant que merveilleux. Ils graviteront autour de la figure iconique de Mellia, princesse emblématique du territoire, dans une narration moderne et accessible à tous. nChevaux et cavaliers, performances aériennes, marionnettes et comédie composent cette grande fresque inédite. Jamais vous ne vous serez senti aussi proche des légendes qui font l’âme des terres que vous foulez. Durée : 1H10 Une soirée inoubliable ! » n18h : Ouverture du site – profitez du parc, de l’arborétum, du tipi, des petits animaux et détendez vous autour d’un verre n19h : Le spectacle n20h15 : restauration pour ceux qui le souhaitent, feu de joie, échange avec les artistes n21h : soirée conte ! Tous les mercredis et jeudis du 14 Juillet au 25 Août inclus à 19h ainsi que le dimanche 21 août à 15h30 nTarif plein : 17€ / Tarif réduit (-12ans) : 12€ / Gratuit pour les – de 4 ans nFood Truck & Beau Bar sur place avant et après le spectacle

contact@theatreequestre.com +33 6 21 87 21 22

