Spectacle Le songe d'une nuit d'été L'Auditorium de l'Atrium Salon-de-Provence, dimanche 10 mars 2024.

Le Songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare est une comédie qui mêle les amours contrariées de quatre jeunes amant(e)s et les facéties de Puck, un elfe et de Obéron le roi des fées.

Ceux-ci provoquent avec l’aide d’une potion magique des quiproquos amoureux sur les amants et sur la reine des fées. Parallèlement, une troupe de théâtre amateur prépare une pièce pour le mariage du duc. Les interventions surnaturelles sèment la confusion, mais finalement, les amants retrouvent l’amour et la pièce sera jouée.

entrée libre



avec



Gérard Amiel Michel Boyé Valérie Brigot

Marie-Laure Comushian- Guillaume Dagnas Valérie Duprat

Hélène Fontayne Claudine Gagnadre Jean Yves Maurel



Musique et Shakespeare

Edouard Priem



Décor

Nathalie Augusseau , Renée Doumergue



Renseignements

martine.denimal@gmail.com

06.22.38.91.38 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:00:00

fin : 2024-03-10

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur martine.denimal@gmail.com

