Fénétrange 57930 Fénétrange Dans le cadre des journées du patrimoine et du festival de musique, ce spectacle est un va-et-vient entre l’histoire du mythe et sa symbolique. Prométhée volera le feu aux dieux de l’Olympe, pour le donner aux hommes. Provoquant la colère de Zeus, il subira ainsi sa punition, pour être un jour délivré. « L’élément feu évoque ici la passion, l’amour, le risque… » Spectacle tout public de la compagnie La Salamandre et proposé par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud sera joué à 22h00. Le + : Venez en avance et participez à 21h00 au tour du centre-ville avec le veilleur de nuit de Fénétrange, au départ du château (gratuit). Fénétrange

