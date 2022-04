SPECTACLE : LE SONGE D’ALUUNA Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

SPECTACLE : LE SONGE D’ALUUNA Thorigné-en-Charnie, 5 août 2022, Thorigné-en-Charnie. SPECTACLE : LE SONGE D’ALUUNA Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

2022-08-05 – 2022-08-05 Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire

Thorigné-en-Charnie Mayenne Aluuna est la vieille femme de son clan, comme sa mère et sa grand-mère avant elle, elle est la soigneuse de sa tribu. Le danger plane sur les siens et c’est un rêve plein d’animaux, une vision, qui lui donnera peut être la clé pour les sauver… Cie La Lune d’Ambre. Deux séances : 14h et 16h30 Gratuit. Astuce : munissez vous d’un plaid, une couverture, un coussin ou un siège. Séance annulée si intempéries. Se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire. Un voyage dans le temps, quand homo Sapiens progressait sur les terres encore glacées d’Europe,,, saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 Aluuna est la vieille femme de son clan, comme sa mère et sa grand-mère avant elle, elle est la soigneuse de sa tribu. Le danger plane sur les siens et c’est un rêve plein d’animaux, une vision, qui lui donnera peut être la clé pour les sauver… Cie La Lune d’Ambre. Deux séances : 14h et 16h30 Gratuit. Astuce : munissez vous d’un plaid, une couverture, un coussin ou un siège. Séance annulée si intempéries. Se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire. Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Thorigné-en-Charnie Autres Lieu Thorigné-en-Charnie Adresse Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Ville Thorigné-en-Charnie lieuville Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie Departement Mayenne

Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thorigne-en-charnie/

SPECTACLE : LE SONGE D’ALUUNA Thorigné-en-Charnie 2022-08-05 was last modified: by SPECTACLE : LE SONGE D’ALUUNA Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie 5 août 2022 mayenne Thorigné-en-Charnie

Thorigné-en-Charnie Mayenne