Spectacle : le son du quotidien Musée d’histoire de la vie quotidienne Petit-Caux, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : le son du quotidien Monsieur Alain et son assistant François se sont associés dans un duo de bricolo-musiciens chamailleurs mais néanmoins complices. Samedi 18 mai, 15h00, 21h00 Musée d'histoire de la vie quotidienne

Monsieur Alain et son assistant François se sont associés dans un duo de bricolo-musiciens chamailleurs mais néanmoins complices.

Depuis leur atelier-cahute, ces deux farfelus enthousiastes font apparaître et exister tout un assortiment d’objets sonores qu’ils ont réalisé avec leurs petites mains et avec lesquels ils interprètent des oeuvres musicales diverses et variées. A titre d’exemple, des palissades et des boîtes à pêche deviennent des xylophones, des fers à repasser un métallo-phone, des rouleaux de scotch font de la musique et un train se transforme en flûte de pan ! Sans parler de bien d’autres surprises tout aussi étonnantes.

Par la compagnie Zic Zazou.

Musée d'histoire de la vie quotidienne 3 rue de l'Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Petit-Caux 76370 Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime Normandie

