Spectacle Le son des cailloux Salle André Dugert Sault-de-Navailles, samedi 13 avril 2024.

Spectacle Le son des cailloux Salle André Dugert Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Par La Cie les petites choses

Venant de nulle part et allant vers un ailleurs, trois personnages voyageant à vélo, apparaissent spontanément et donnent à voir le puzzle de leur étrange carnet de voyage. Un assemblage de saynètes pour découvrir, en prenant son temps, leur univers… comme autant de petits riens, de petits cadeaux visuels, poétiques, sonores et musicaux, qui questionnent avec humour et malice notre rapport au monde… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13

Salle André Dugert Rue de France

Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lemix.fr

L’événement Spectacle Le son des cailloux Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Coeur de Béarn