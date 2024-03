Spectacle Le Social Brû(il)le + Atelier du lendemain La Villette (EPPGHV) Paris, jeudi 25 avril 2024.

Spectacle Le Social Brû(il)le + Atelier du lendemain Spectacle suivi d’un atelier du lendemain sur la thématique du travail social 25 et 26 avril La Villette (EPPGHV) Gratuit, sur inscription obligatoire – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T18:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T13:30:00+02:00

Pour les 20ans de La Mission Vivre Ensemble, La Villette propose quelques places pour assister au spectacle Le Social Bru(il)le du collectif Travaux Publics. En vous inscrivant, vous vous engagez à participer à l’avant spectacle et à l’atelier du lendemain, animés par l’association Allons prendre l’art. Une expérience sensible où le spectacle vu la veille devient matière à partage et échange pour le groupe de participants.

La Villette (EPPGHV) 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accessibilite@villette.com »}] [{« link »: « https://lavillette.com/programmation/collectif-travaux-publics_e1784 »}]

atelier du lendemain rencontre