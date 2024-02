Spectacle « Le silence des voix qui se sont tues » Sainte-Mère-Église, mardi 4 juin 2024.

Ce sont des histoires parmi d’autres de la seconde guerre mondiale, des destins croisés de deux hommes qui ont laissé leur nom dans l’Histoire. C’est l’histoire des résistants de la France libre qui ont suivi le Général. C’est l’histoire des parachutistes engagés le Jour-J. C’est une histoire d’honneur et de courage pour la paix. C’est l’histoire de vies oubliées pour une cause noble, de vies qui portent le poids du silence des voix qui se sont tues.

Représentations du 4, 8 et 9 juin place de l’église à Sainte Mère Eglise

4 juin: 20h/20h30

8 juin: 19h30- 20h30

9 juin: 11h ou 20h ou 21h

Le 12 juin à Carentan de 20h à 20h45. Professeur d’histoire –géographie dans un collège d’un quartier sensible quand elle débute le théâtre, elle est auteur et metteur en scène. Elle suit des stages de metteur en scène avec des professionnels, se nourrit de nombreux spectacles et commence à aiguiser ses armes de metteur en scène, pièce après pièce, et à approfondir son écriture théâtrale. Ses créations ont abordé des thèmes variés et des registres différents de la tragédie au burlesque avec toujours une pointe d’engagement.

Place de l’Église

Place de l'Église

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

