Spectacle Le silence des oiseaux Bibliothèque Labastide-Cézéracq, mercredi 6 mars 2024.

Spectacle Le silence des oiseaux Bibliothèque Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques

Par Nansouk

Le royaume de Millefeuille compte plus d’arbres que d’habitants, jusqu’à un matin d’automne, où fatigués de ramasser les feuilles, les habitants ont posé leur râteau, leur décision était prise Il n’y avait plus qu’à couper les arbres . Ravis de trouver le repos, ils prirent place devant leur télévision et ne sortirent plus de chez eux. Mais un jour les télés se brouillèrent. Que se passait t-il ? Entre théâtre, projections et origamis, un spectacle sensible et poétique, une ode à la nature qui donne envie de lever le nez… des écrans de télé ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 16:00:00

fin : 2024-03-06

Bibliothèque 26 carrère de cap sus

Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque@cc-lacqorthez.fr

L’événement Spectacle Le silence des oiseaux Labastide-Cézéracq a été mis à jour le 2024-02-03 par OT Coeur de Béarn