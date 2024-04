SPECTACLE « LE SILENCE DES OISEAUX » CIE NANSOUK Place de l’Hôtel de Ville Aire-sur-l’Adour, mercredi 17 avril 2024.

SPECTACLE « LE SILENCE DES OISEAUX » CIE NANSOUK Place de l’Hôtel de Ville Aire-sur-l’Adour Landes

Le Silence des oiseaux

Une ode à la nature qui donne envie de lever le nez…. des écrans de télé !

Le royaume de Millefeuille compte plus d’arbres que d’habitants, jusqu’à un matin d’automne, où fatigués de ramasser les feuilles, les habitants ont posé leur râteau, leur décision était prise Il n’y avait plus qu’à couper les arbres .

Ravis de trouver le repos, ils prirent place devant leur télévision et ne sortirent plus de chez eux. Mais un jour les télés se brouillèrent. Tout le village sortit en criant. Que se passe-t-il ?!

Les oiseaux étaient de retour, perchés, non pas sur les arbres disparus, mais sur les antennes de télévision. Un chant magnifique s’éleva et tous se mirent à écouter le grand concert des oiseaux. Finis les écrans ! Ils décidèrent alors de replanter des arbres.

Depuis, à Millefeuille, hommes et oiseaux chantent à tue-tête.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

