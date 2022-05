SPECTACLE ‘LE SILENCE DE LA REINE’ Lachaussée, 21 mai 2022, Lachaussée.

SPECTACLE ‘LE SILENCE DE LA REINE’ La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée

2022-05-21 – 2022-05-21 La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux

Lachaussée Meuse Lachaussée

Une pièce de Jean Poirson

Interprétée par Françoise Giaroli

Costumes: Daniel Trento

Production: Coup de Théâtre Cie

Chanceuse! Veinard. Avez-vous conscience d’être des privilégiés? Vous avez été choisis par la reine

pour assister à une de ses audiences. Attention, elle n’en donne que très rarement et les réserve

uniquement aux gens de qualité.

Elle a décidé de tout vous révéler, sauf, bien sûr, ce qui est classé secret défense (n’hésitez pas à revenir

dans 50 ans, le secret sera levé). Elle vous dira tout de son quotidien: de son amour pour les chiens (de

Gargantua le chihuahua nain à l’actuel Hector) à son goût pour le jardinage. Elle vous parlera de ses

aspirations, de ses inquiétudes, de la façon dont elle gouverne le pays. Elle ne vous cachera rien sur le

Duc son mari, sur ses enfants, sur son voisin le boucher. Elle évoquera pour vous ses rencontres avec

ces grands personnages qui ont fait l’Histoire: Jeanne d’Arc, l’amiral Nelson, Brejnev, Richard Strauss,

Winston Churchill et surtout… Jacqueline Parmentier.

Evidemment, tout ce que dit la Reine est authentique, puisque la Reine n’a pas le droit de mentir: c’est

dans la constitution.

Vous toucherez du doigt l’Histoire avec un grand “H” et vous découvrirez qu’on peut rire de tout. Mais

pas avec n’importe qui.

LE SILENCE DE LA REINE est surtout une incroyable performance d’actrice. Françoise Giaroli est seule

en scène pour défendre un texte qui mêle l’absurde, l’humour et le loufoque pour aborder des

problèmes bien réels: la vieillesse, la mort, l’augmentation des impôts.

La Compagnie Coup de théâtre, installée dans les environs de Metz, est bien connue en région lorraine,

puisqu’elle a succédée au Théâtre de Marionnettes de Metz, créé par Raymond Poirson dans les

années 50. Son fils Jean Poirson, entré dans la compagnie en 1979 prend le relais quelques années plus

tard et fonde Coup de Théâtre et Cie ; son épouse Françoise Giaroli, se charge de la création des

marionnettes.

Après des années autour du thème de la relation du comédien et de la marionnette, en particulier en

direction de publics scolaires, ils se sont lancé un nouveau défi en proposant cette pièce qu’ils

présenteront au festival off d’Avignon en juillet 2022.

contact@lagrange-theatre.org +33 6 85 74 96 42 https://www.lagrange-theatre.org/

La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée

dernière mise à jour : 2022-05-17 par