SPECTACLE : LE SERMENT DE FRANKENSTEIN, 17 mai 2022, . SPECTACLE : LE SERMENT DE FRANKENSTEIN

Nouvelle comédie musicale de Frédéric Armani, par les élèves du collège Hélène et René-Guy Cadou de St-Brevin. Théâtre, chansons, poésie. Avec des poèmes écrits par les élèves. Une histoire troublante, sur le droit à la différence, l'amour des mots, le temps et l'amitié, qui a comme point de départ l'oeuvre de Mary Shelley…

