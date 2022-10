Spectacle – Le secret de Sherlock Holmes

2023-03-16 20:00:00 – 2023-03-16 21:30:00 13 EUR Sur réservation. Londres, 1881 : Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et le docteur Watson, médecin légiste, rentre tout juste d’Afghanistan. Alors que ce dernier cherche un toit, l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard fait appel à lui pour une enquête délicate. La découverte d’un cadavre sur les bord de la Tamise va lier les destins de Sherlock Holmes et du docteur Watson et les faire entrer dans la légende. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

