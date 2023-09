Spectacle : Le Royaume de Billie Bou Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

L’étoile du nord vous propose une rencontre inédite entre la chorégraphe Sandra Abouav et l’autrice jeunesse Magali Le Huche.

Notre personnage Billie Bou, s’ennuie tellement dans sa chambre qu’elle va commencer à s’inventer un monde imaginaire qui prendra forme à travers le dessin : son royaume.

Si les mouvements sont parfois limités, le dessin peut transformer le corps, lui faire pousser des ailes. Dans un esprit de jeu et de challenge, ou de prise de pouvoir sur ce qu’impose le dessin ou les bulles de BD au personnage.

Avec l’imagination, tout est tellement possible que Billie Bou va se faire dépasser jusqu’à créer un monstre effrayant, Puducroc, qu’elle va devoir apprivoiser.

Dessin, mots et mouvements viennent s’influencer pour faire émerger un univers composite tantôt absurde et décalé, tantôt contemplatif et onirique. La danse se déploie en dialogue et en réaction avec les images défilant. Le corps dansant sera abordé sous différents registres (silhouettes, parties du corps isolées, et personnifiées, corps inventés).

Le dessin permet à un monde parallèle au réel de se déployer : un dialogue entre un monde tangible et son versant imaginaire.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

Magali Le Huche La tribu qui pue