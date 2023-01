Spectacle : le roi des nuages Cernay Cernay Office de tourisme du pays de Thann-Cernay Cernay Catégories d’Évènement: Cernay

Haut-Rhin

Spectacle : le roi des nuages
32 rue Georges Risler
Cernay
Haut-Rhin

2023-02-07 20:00:00 – 2023-02-07 21:00:00

Haut-Rhin Cernay EUR Hélios est un garçon extraordinaire qui aime quand les choses se déroulent toujours comme prévu. Il n’a aucune relation avec les autres enfants, ne supporte pas qu’on le touche, ne sort jamais dehors… Pourtant, il peut prédire le temps, sait tout des nuages, et leur parle parfois.Son nuage préféré, c’est le cumulonimbus. Aujourd’hui, Hélios va faire deux rencontres qui vont bouleverser ses habitudes… Un spectacle poétique sur les thématiques de la norme et la normalité, le ressenti émotionnel et les événements hors du commun qui bouleversent une vie. Un spectacle poétique sur les thématiques de la norme et la normalité, le ressenti émotionnel et les événements hors du commun qui bouleversent une vie. +33 3 89 75 47 50 Cernay

