Médiathèque Marin-Marie, le jeudi 14 octobre à 20:30

-Histoire[s] d’en découdre- Au collège, Cédric est timide. Timide maladif. Il aime Sonia, il lui déclare sa flamme dix fois par jour, en armure, à cheval, au bord d’un précipice, à la cantine… en rêves. Ce lundi matin, quand Sonia se plante devant lui, il rougit. Quand elle ouvre la bouche, il ouvre des yeux de poisson. S’ensuit un roadmovie amoureux à bord d’un minibus du foyer Arc-en-ciel.

Gratuit | Tout public | Places limitées | Sur réservation

Avec Frédéric Naud Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T21:30:00

Catégories d'évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët