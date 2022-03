Spectacle « Le retour du grand (pas si ?) méchant loup » médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Spectacle « Le retour du grand (pas si ?) méchant loup »

médiathèque de Montmorillon, le mardi 26 avril à 15:30

Un spectacle poétique, drôle et touchant où les masques plongent le spectateur dans le monde merveilleux des contes traditionnels (détournés pour l’occasion), autour de cet animal mythique et fascinant qu’est le loup, en abordant des thèmes très actuels : la différence, la tolérance, le vivre-ensemble, la citoyenneté, les relations parents/enfants et l’écologie. (Durée : 45 min)

Gratuit – Sur inscription

Spectacle familial inter-générationnel à partir de 3 ans
médiathèque de Montmorillon
9, avenue pasteur Montmorillon
Montmorillon
Vienne

2022-04-26T15:30:00 2022-04-26T16:15:00

