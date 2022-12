Spectacle « Le repos du guerrier » par Edouard Peurichard à l’Arsénic Gindou Gindou Gindou Catégories d’évènement: Gindou

Lot

Spectacle « Le repos du guerrier » par Edouard Peurichard à l’Arsénic Gindou, 7 janvier 2023, Gindou Gindou. Spectacle « Le repos du guerrier » par Edouard Peurichard à l’Arsénic Salle l’Arsénic Gindou Lot

2023-01-07 21:00:00 21:00:00 – 2023-01-07 Gindou

Lot Gindou 5 EUR A partir de 12 ans. Réservation recommandée « Le Repos du guerrier » est un seul en scène qui livre un regard intime, non sans ironie, sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate à travers des fragments de sa carrière qu’il tente de reconstituer.

Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées. © ChristopheTrouillet

Gindou

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gindou, Lot Autres Lieu Gindou Adresse Salle l'Arsénic Gindou Lot Ville Gindou Gindou lieuville Gindou Departement Lot

Gindou Gindou Gindou Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gindou-gindou/

Spectacle « Le repos du guerrier » par Edouard Peurichard à l’Arsénic Gindou 2023-01-07 was last modified: by Spectacle « Le repos du guerrier » par Edouard Peurichard à l’Arsénic Gindou Gindou 7 janvier 2023 Gindou Gindou, Lot Lot Salle l'Arsénic Gindou Lot

Gindou Gindou Lot