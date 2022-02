SPECTACLE LE P’TIT GÉANT À LUNEL Lunel, 23 février 2022, Lunel.

SPECTACLE LE P’TIT GÉANT À LUNEL Lunel

2022-02-23 – 2022-02-23

Lunel Hérault

EUR 7 7 Avec le soutien de la ville de Lunel, l’Art de Thalie propose un spectacle destiné au jeune public « Le P’tit Géant » le mercredi 23 février 2022 à 15h à la salle Georges Brassens de Lunel.

Créé en 2021, ce « P’tit Géant » est un spectacle pour le jeune public qui mêle conte, théâtre et musique live. Inspiré de certains dessins animés fantastiques et de fables, le spectacle met en scène de nombreux objets tous aussi farfelus les uns que les autres : le piège à bruitages, l’horloge à bidouiller le temps, l’accélérateur de croissance… À l’image d’une boîte à expérience sonore et visuelle, c’est une proposition à pénétrer dans un univers immersif, participatif et imprévisible…

C’est une aventure drôle et poétique que l’Art de Thalie propose aux enfants et aux parents. Un spectacle qui permet d’aborder les thèmes de la différence, de la migration, de l’environnement et du vivre-ensemble. Empreinte d’humanité, l’histoire questionne les enfants sur le regard que l’on porte sur soi et sur la manière d’appréhender l’autre en remettant en cause l’uniformisation des corps.

« Le voyage commence à la naissance de Léon, ce géant qui ne grandissait pas comme les autres. Ne trouvant pas sa place parmi les siens, il décide de prendre la route, découvre la forêt et ses habitants et s’installe parmi eux. Mais un soir, une terrible catastrophe vient semer le trouble dans la vallée. La rivière ne coule plus ! Comment les deux peuples vont-ils réagir ? Léon va t-il revenir ? Comment sa différence les sauvera ? »

Par la compagnie La Houleuse.

Mercredi 23 février 2022 à 15h à la salle Georges Brassens de Lunel.

À partir de 7 ans.

Tarif unique : 7 euros.

Informations et réservations : 06 61 56 88 42 et sur www.art2thalie.fr

