[spectacle] Le Processus La Maison des métallos Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 20h00 à 20h45

.Tout public. A partir de 13 ans. payant

tout public, à partir de 13 ans

durée 45min

tarifs 10, 15 ou 20€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

Un texte sensible et fort sur l’amour au plus près des adolescent•es

Que faire lorsque l’on tombe enceinte à quinze ans ? Comment en parler ? Et surtout à qui ? Le Processus raconte avec finesse et sans détour l’histoire de Claire durant quelques jours.

Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est. Ils l’ont fait ! C’était il y a quinze jours et depuis Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons dans le cerveau. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision. À travers son récit et un dispositif sonore immersif, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue – où se déjoue, plutôt. Ses doutes, sensations, colères, ses pulsations internes…

Un texte sensible et fort sur l’amour au plus près des adolescent•es.

« Écrit à destination des adolescents, la langue est proche d’un témoignage : un récit à la première personne qui permet d’aborder le sujet de l’avortement et de l’entrée en sexualité sans détours et avec sincérité.

Le sujet est intime et pourtant universel.

Adolescent, je n’ai eu que très peu accès à ce type de parole, à cette façon simple et responsable de parler d’amour, de sexualité, de choix, de liberté de corps et je crois que j’aurai aimé en bénéficier et c’est une des raisons pour laquelle j’ai eu envie de mettre en scène ce texte. »

Johanny Bert

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-le-processus-johanny-bert +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/263138-le-processus

Christophe Raynaud de Lage Johanny Bert