[SPECTACLE] Le problème lapin : Cartographie 7 de l'Atlas de l'anthropocène
Maison des métallos
Paris

Paris

[SPECTACLE] Le problème lapin : Cartographie 7 de l’Atlas de l’anthropocène Maison des métallos, 3 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 18 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le jeudi 17 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le samedi 12 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 11 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le jeudi 10 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le mardi 08 février 2022

de 14h00 à 15h15

Le samedi 05 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 04 février 2022

de 20h00 à 21h15

Le jeudi 03 février 2022

de 20h00 à 21h15

payant

Notre conférencier Fédéric Ferrer revient pour cette 7e cartographie accompagné d’Hélène Schwartz. Ils apporteront les réponses nécessaires à tout ce que vous n’avez jamais osé demander sur le lapin. Lapin sauvage ou domestiqué, en peluche ou en clapier, lapin dans l’espace (en 1959 !), lapin des îles Kerguelen, lapin en civet ou lapin crétin : le lapin est partout, insaisissable, paré de nombreux maux, et interroge les limites de notre monde. De son impact néfaste sur l’environnement à sa résistance acharnée à l’éradication, du lit de nos enfants où trône sa peluche jusqu’aux recettes de nos grands-mères… Suivez le fil de Frédéric Ferrer qui nous rappelle que le changement climatique affecte tous les domaines y compris la cause lapine ! On vous invite à venir 1h avant le spectacle, dès 19h, pour assister à la performance de Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz et Clarice Boyriven : Le nouveau monde à la lettre. Chaque soir, avant le spectacle, nos héro·ïnes du mois nous décrypte un nouveau mot de leur abécédaire, pour un monde nouveau ! Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Conférence;Théâtre

