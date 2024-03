Spectacle : Le printemps des poètes Mareau-aux-Près Mareau-aux-pres, vendredi 29 mars 2024.

Spectacle : Le printemps des poètes Un spectacle collaboratif avec les écoles de Mareau-aux-Prés Vendredi 29 mars, 19h00 Mareau-aux-Près

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Deux comédiennes de la Caravane des Poètes ont mené des animations poétiques dans les classes du Val d’Ardoux. Des ateliers plus intensifs et plus longs se sont tenus avec deux classes de l’école de Mareau-aux-Prés… Maintenant, place au spectacle !

Poétique et musical, ce spectacle intitulé « SPO(r)tESIE » met en avant les valeurs d’amitié et de fraternité autour du sport et des jeux olympiques. Il mêlera en scène quatre artistes (comédiens, musicien et chanteur) de la Caravane des Poètes et les jeunes des deux classes ayant participé aux ateliers.

Mareau-aux-Près Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres

FMACEN045V50BMLL

© La Caravane des Poètes