Spectacle « Le pouvoir de l’esprit de Noël » Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Spectacle « Le pouvoir de l’esprit de Noël » Landerneau, 28 décembre 2022, Landerneau. Spectacle « Le pouvoir de l’esprit de Noël »

1 Rue de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Hélias Landerneau Finistère Médiathèque Per Jakez Hélias 1 Rue de la Petite Palud

2022-12-28 19:30:00 – 2022-12-28

Médiathèque Per Jakez Hélias 1 Rue de la Petite Palud

Landerneau

Finistère Venez découvrir la drôle d’aventure vécue par Soizic et Jakez la veille de Noël. Tout public à

partir de 6 ans. Médiathèque Per Jakez Hélias 1 Rue de la Petite Palud Landerneau

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Landerneau Finistère Médiathèque Per Jakez Hélias 1 Rue de la Petite Palud Ville Landerneau lieuville Médiathèque Per Jakez Hélias 1 Rue de la Petite Palud Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Spectacle « Le pouvoir de l’esprit de Noël » Landerneau 2022-12-28 was last modified: by Spectacle « Le pouvoir de l’esprit de Noël » Landerneau Landerneau 28 décembre 2022 1 Rue de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau Finistre Finistre landerneau

Landerneau Finistère