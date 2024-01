Spectacle « Le polars’écoute se chante et se déguste » Médiathèque Tulle, samedi 10 février 2024.

Spectacle « Le polars’écoute se chante et se déguste » Médiathèque Tulle Corrèze

« les écrivains disent leurs propres textes autour du thème du vin ou de la cuisine. Car si la vérité est souvent dans le vin, elle passe aussi pour nos polardeux limougeauds par une assiette bien garnie ! Epaulés par une équipe de la PJ (Poésie judiciaire) plutôt chanteurs que maître chanteurs, leurs textes sont ponctués par des chansons françaises ou des musiques de film inspirées du même thème » Patrick Granger. Avec Le Buena Vista Polar club, ambiance Polar, vin et chansons rencontres croisés entre écrivains et musiciens. Tout public Gratuit Durée 1h30 Sur réservation –

« les écrivains disent leurs propres textes autour du thème du vin ou de la cuisine. Car si la vérité est souvent dans le vin, elle passe aussi pour nos polardeux limougeauds par une assiette bien garnie ! Epaulés par une équipe de la PJ (Poésie judiciaire) plutôt chanteurs que maître chanteurs, leurs textes sont ponctués par des chansons françaises ou des musiques de film inspirées du même thème » Patrick Granger. Avec Le Buena Vista Polar club, ambiance Polar, vin et chansons rencontres croisés entre écrivains et musiciens. Tout public Gratuit Durée 1h30 Sur réservation – EUR.

Médiathèque Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatheque@tulleagglo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10



L’événement Spectacle « Le polars’écoute se chante et se déguste » Tulle a été mis à jour le 2024-01-27 par Corrèze Tourisme