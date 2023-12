[spectacle] Le poids des choses La Maison des métallos Paris, 8 février 2024, Paris.

Le vendredi 09 février 2024

de 19h30 à 20h20

Le jeudi 08 février 2024

de 14h30 à 15h20

Du jeudi 08 février 2024 au vendredi 09 février 2024 :

jeudi, vendredi

de 09h30 à 10h20

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

durée 50min

tout public, à partir de 6 ans

tarifs 10, 15 ou 20€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

Est-on bien sûr du poids des choses ? Dans le monde de Camille Boitel, nos réalités rassurantes se dissolvent, le réel devient sujet à caution devant nos yeux ahuris. Se jouant de notre perception de la gravité, il nous plonge dans le vertige !

Nous tombons par terre

en permanence, nous sommes lourds, pesants, écrasés, attachés au sol

malgré nous; cela nous rend si sûr du poids.

Ce poids qui nous jalonne, nous installe en nous-même.

Et

quand nous nous penchons au-dessus du vide, nous sentons le vertige à

l’intérieur de notre ventre, vertige de perdre le sol qui appuie sur la

plante de nos pieds.

Mais lorsque le sol n’appuie plus, quand le sol ne nous aime plus, nous tombons à l’envers.

« Plutôt

qu’un spectacle pour enfant, c’est un spectacle d’enfant. J’utilise ici

les techniques physiques que je jouais dans la rue – et partout où il

était possible de jouer, lorsque j’avais douze ans. Artiste enfant, je

jouais dans les deux sens du terme, plus libre que jamais, sans aucune

autre pensée que celle d’avoir lieu.

Ces

pistes naïves et profondes, idiotes et fulgurantes, que j’aime toujours

autant sont la base de ce spectacle qui ressemble à une tentative de

compliquer le travail des professeurs de physique. Ici, rien ne respecte les règles mécaniques et thermodynamiques. Tout est infraction à la logique.

J’avais

pensé n’autoriser le spectacle qu’aux moins de 12 ans, mais alors pour

être cohérent, il eût fallu que je trouve un·e enfant pour jouer à ma

place. Alors, en attendant de trouver (n’hésitez pas si vous êtes

tenté·es) l’enfant qui se jouerait de moi, nous avons ouvert la chose à

toutes et à tous.

Finalement, sommes-nous toujours vraiment des adultes quand on nous plonge dans le noir d’une salle de spectacle ? » – Camille Boitel

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

