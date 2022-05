Spectacle le piano saltimbanque par franck ciup

2022-06-16 20:30:00 – 2022-06-16 21:30:00 Exceptionnel ! Venez découvrir le son incomparable du Piano concert BECHSTEIN, installé sur sa remorque transformée en scène, au travers de grandes musiques de Films, Chansons et grand répertoire classique !

Comme une émission de télévision, Franck CIUP, pianiste–compositeur, prend le micro, raconte des anecdotes, éclaire simplement en quelques mots la genèse d’une œuvre, d’un compositeur avec humour et convivialité. Parc du domaine de Varye

Parkings rue de la Caillère et route de Varye

