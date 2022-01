Spectacle Le Phare de Babel Arcachon, 12 mars 2022, Arcachon.

Spectacle Le Phare de Babel MA.AT auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-03-12 11:00:00 – 2022-03-12 MA.AT auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

Compagnie du Si. En partenariat avec le Salon de Littérature de Jeunesse.

« Nous sommes tous les gardiens de notre propre phare ». Ici, depuis plusieurs mois, la tempête fait rage. Comment Arsène et son collègue vont-ils résister à cet enfermement ? Le danger est partout et hormis le sommeil qui abat, nul répit. A ses côtés, Régis Lejonc dessine en direct le récit sur grand écran et la musique rythme la tempête, l’univers mental du personnage. De l’époque lyrique au huis clos du thriller, venez vivre un voyage haletant où les mots, les dessins et les sons seront nos guides.

Médiathèque

