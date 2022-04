Spectacle – Le peuple de cristal Piscine Saint-Nicolas Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Nuit des musées

Spectacle – Le peuple de cristal Piscine Saint-Nicolas, 14 mai 2022 22:30, Laval. Nuit des musées Spectacle – Le peuple de cristal Piscine Saint-Nicolas Samedi 14 mai, 21h30, 22h30

Le peuple de cristal et une scénographie tout en lumière, plonge la piscine dans une ambiance poétique et chimérique.

Le Manas ouvre ses portes et s’exporte à la piscine st-Nicolas ! Le peuple de cristal et une scénographie tout en lumière, plonge la piscine dans une ambiance poétique et chimérique. SPECTACLE- LE PEUPLE DE CRISTAL

Compagnie Ilotopie

21h30 et 22h30

Durée : 25 min

Tout public Piscine Saint-Nicolas https://www.agglo-laval.fr/envie-de-bouger/sport-et-loisirs/les-piscines-de-lagglo/la-piscine-saint-nicolas Saturday 14 May, 21:30, 22:30

Piscine Saint-Nicolas ¡El Manas abre sus puertas y se exporta a la piscina de San Nicolás!

El pueblo de cristal y una escenografía a la luz, sumerge la piscina en un ambiente poético y quimérico.

ESPECTÁCULO- EL PUEBLO DE CRISTAL Compañía Ilotopie 21h30 y 22h30 Duración: 25 min Todo público Sábado 14 mayo, 21:30, 22:30 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL 53000 Laval Pays de la Loire

Détails Heure : 22:30 - 21:55 Catégories d’évènement: Laval, Mayenne, Nuit des musées Autres Lieu Piscine Saint-Nicolas Adresse 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL Ville Laval

Piscine Saint-Nicolas Laval https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

Spectacle – Le peuple de cristal Piscine Saint-Nicolas 2022-05-14 was last modified: by Spectacle – Le peuple de cristal Piscine Saint-Nicolas Piscine Saint-Nicolas 14 mai 2022 22:30 Laval Mayenne nuit musées nuit musées

Laval