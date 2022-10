Spectacle : le petit musée itinérant du Noël alsacien, 24 décembre 2022, .

2022-12-24 14:30:00 – 2022-12-24 16:00:00

Pourquoi décorons-nous un sapin de Noël ? D’où vient le père Noël ? Qui est le père fouettard ? Autant de questions auxquelles les gardiens du petit musée itinérant du Noël alsacien se feront un plaisir de répondre de façon ludique, pédagogique et artistique.

Traditions conservées, oubliées, malmenées, ajustées, elles trouvent toutes refuge dans le petit musée de Noël, matérialisées sous forme d’objets, de symboles, de clins d’oeil, mais aussi de chansons et musiques de Noël. Des plus célèbres comme « Petit papa Noël » en passant par les chansons en dialecte, elles nous réjouissent et nous réchauffent le coeur en cette période hivernale. À travers des récits et des chants, les comédiens et les musiciens de l’Opus des Braves retracent l’origine et l’évolution de ces traditions qui font la richesse de la période de l’Avent.

