Spectacle : « Le petit monde de Guignol »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque Denis Diderot Gratuit. Sur inscription. Animation réservée aux 2-10 ans.

Le petit monde de Guignol vous accueille pour son spectacle de marionnettes entrecoupé de contes. Bibliothèque Denis Diderot 11 Rue du Groupe Libération N, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

