Spectacle : le Petit Hibou Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : le Petit Hibou Mauléon-Licharre, 18 mai 2022, Mauléon-Licharre. Spectacle : le Petit Hibou Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

2022-05-18 – 2022-05-18 Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre EUR 0 Dans le cadre des Journées des Familles, vous êtes attendus à la salle paroissiale pour un après-midi à la rencontre du monde des marionnettes :

– de 15h à 16h30 : ateliers ludiques

– à 16h30 : spectacle par la compagnie Théâtre pas sage

– à 17h : goûter.

A partir de 6 mois.

Tzaiztetxontxongiloen mündüaren ezagützera jokü llandiak 3 orenak-4 ak30.

4 ak 30tan « Le petit hibou » Antzerkia Théatre pas sage Kompaniak emanik Sorenetan Arrestiri askaria Dans le cadre des Journées des Familles, vous êtes attendus à la salle paroissiale pour un après-midi à la rencontre du monde des marionnettes :

– de 15h à 16h30 : ateliers ludiques

– à 16h30 : spectacle par la compagnie Théâtre pas sage

– à 17h : goûter.

A partir de 6 mois.

Tzaiztetxontxongiloen mündüaren ezagützera jokü llandiak 3 orenak-4 ak30.

4 ak 30tan « Le petit hibou » Antzerkia Théatre pas sage Kompaniak emanik Sorenetan Arrestiri askaria +33 6 51 89 17 47 Dans le cadre des Journées des Familles, vous êtes attendus à la salle paroissiale pour un après-midi à la rencontre du monde des marionnettes :

– de 15h à 16h30 : ateliers ludiques

– à 16h30 : spectacle par la compagnie Théâtre pas sage

– à 17h : goûter.

A partir de 6 mois.

Tzaiztetxontxongiloen mündüaren ezagützera jokü llandiak 3 orenak-4 ak30.

4 ak 30tan « Le petit hibou » Antzerkia Théatre pas sage Kompaniak emanik Sorenetan Arrestiri askaria JdF français

Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie Ville Mauléon-Licharre lieuville Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : le Petit Hibou Mauléon-Licharre 2022-05-18 was last modified: by Spectacle : le Petit Hibou Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 18 mai 2022 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques