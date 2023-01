Spectacle – Le petit garçon qui ne voulait pas dormir Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Spectacle de conte par Blanche Le Liepvre, conteuse. Par une suite d’événements, du tout petit au très grand … la lumière bascule dans l’obscurité. C’est la nuit, le petit garçon va se coucher. Dans le noir, il a peur. « Il y a quelqu’un ? » Arrivent alors la luciole, l’éclair, les étoiles et la lune. Les être lumineux de la nuit vont tenter de le rassurer, en l’éclairant de leur histoire. Gratuit sur réservation. Pour les enfants à partir de 3 ans. +33 2 23 16 12 20 Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit

