Spectacle Le Petit Chapelion Rouge Nouzilly, dimanche 7 avril 2024.

Spectacle Le Petit Chapelion Rouge Nouzilly Indre-et-Loire

Voici une nouvelle occasion de se retrouver, et cette fois ce sera avec un programme adapté aux enfants à partir de 4 ans.

Un spectacle clownesque pour petits et grands

Jackline met en scène l’histoire du Petit Chapelion rouge dans une version clownesque et décalée…

Elle a préparé sa bande son, et va interpréter tous les personnages le Petit Chapelion rouge, Chat Grand-Mère et, bien sûr, le Loup. Quelques accidents vont contraindre Jackline à s’adapter, mais elle a plus d’un tour dans son panier…

Un spectacle drôle et original qui vous tient en haleine, transporté par un clown amusant, sensible et attachant… 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Rue du Prieuré

Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire phcoulaud@wanadoo.fr

